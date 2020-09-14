У Раді немає проєктів постанов щодо зміни порядку проведення місцевих виборів – Разумков

До Верховної Ради не надходили проєкти постанов щодо внесення змін до раніше затвердженого порядку проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав під час брифінгу 14 вересня.

"Станом на сьогодні, на цьому пленарному тижні, жодних постанов щодо зміни тієї постанови про оголошення виборів, яка була схвалена Верховною Радою, немає. Якоїсь додатковї інформації про те, що хтось комусь щось обіцяв чи не обіцяв, тим паче, доручень, немає – Верховна Рада самостійно ухвалює рішення і так робитиме і в подальшому. Я не знаю, чи будуть наполягати автори тієї постанови (щодо проведення виборів в ОРДЛО, – ред.) на цей тиждень, але не впевнений, що це можливо", – зазначив спікер.

При цьому він пояснив, що на сьогодні внести зміни до ухваленої постанови про оголошення виборів, "м’яко кажучи, дуже складно". "Це може поставити під сумнів організацію виборів, до яких сьогодні готується вся держава. І раніше ми бачили позицію і представників Офісу Президента, і представників громадського сектору, і політичних партій щодо цієї ситуації. Наскільки мені відомо, вона не змінювалася", – уточнив Разумков.

Як повідомлялося, Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу провести місцеві вибори на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької і Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.