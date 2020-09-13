На Донеччині відкрили дві справи через пов’язані з виборами порушення

Поліцейські Донеччини відкрили два кримінальні провадження за пов’язані з виборами порушення.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Укрінформ.

"У Маріуполі невідомі пошкодили агітаційний намет політичної партії, а в Мар’їнці – двері до громадської приймальні депутата. За фактами хуліганських дій розпочато досудове розслідування", - зазначили у відомстві.

Як розповіли правоохоронці, 12 вересня до поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспектів Миру та Будівельників група людей пошкодила намет і агітаційні листівки однієї з партій.

Відомості про порушення виборчого процесу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація - ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У Мар’їнці ж у ніч проти 13 вересня спрацювала сигналізація у приміщенні приймальні депутата. Слідчо-оперативна група на місці виявила розбите скло вхідних пластикових дверей. Подію також кваліфіковано за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Поліцейські встановлюють причетних до вчинення правопорушень. За обома фактами триває досудове розслідування.