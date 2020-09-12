Одесі потрібен символ культурного лідерства, яким є Філімонов - Зеленський

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою в Одесі, прокоментував журналістам сьогоднішнє рішення партконференції "Слуги народу" про висунення кандидатом у мери відомого шоумена Олега Філімонова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одесу всі роки представляли і прославляли видатні письменники, художники, актори, режисери, учені й спортсмени, які змогли перетворити це місто на перлину біля моря. Моя особиста думка полягає в тому, що Одесі потрібен символ (а вибір робитимуть одесити) чесності, символ культурного лідерства, порядності. Таку людину мають знати не лише в Одесі, а й за рубежем, причому не за кримінальними справами, а як чесну, відому, можна навіть сказати легендарну людину", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, Олег Філімонов, якого сьогодні одеський осередок "Слуги народу" висунув кандидатом у мери, є професором і бізнесменом, а не просто "кавеенщиком".

"Коли Філімонов представляв Одесу на КВН, він був символом і гордістю Одеси. Дуже важливо, хто в його оточенні, а я знаю, що в його команді є відомі бізнесмени і спортсмени. І впевнений, що вони краще дбатимуть про розвиток прекрасного міста Одеси, ніж нинішні можновладці, які багато чого в Одеси забрали. Ось такі люди, як власники танкера Delfi". - акцентував Зеленський.

Він додав: "Для мене важливо, щоб нам не було соромно за кандидата, який іде в мери від нас ("Слуги народу" - ред.), а одесити визначаться, чи хочуть бачити такого мера, чи ні. Ми з будь-яким мером будемо знаходити контакт, хоча нам не байдуже, що відбувається в Одеському регіоні, який є аграрним, а хочемо зробити його також регіоном туристичним".

Як повідомлялося, 12 вересня Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.

Фото: ОП