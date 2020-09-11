Вибори-2020: виборчу адресу змінили лише 1,6% українців

Виборчу адресу перед місцевими виборами змінили лише 1,6% українців із тих, хто потенційно міг би це зробити.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу.

"Учора завершився термін, у який громадяни України могли змінити виборчу адресу. Станом на цю годину, на сайті Державного реєстру ми бачимо цифру 92 тис. виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль. Загалом в Україні нараховується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти. Лише близько мільйона громадян, які не мають у паспорті відмітки про реєстрацію взагалі", - зазначив Кошель.

Він додав, що 92 тис. громадян - це лише 1,6%, за даними КВУ, від загальної кількості виборців, які потенційно могли б змінити виборчу адресу.

Крім того, як зазначив Кошель, надалі під час роботи до Виборчого кодексу парламентаріям потрібно кардинально переглядати механізм зміни виборчої адреси, тому що йдеться не лише про вирішення проблем для окремої категорії виборців, а й про потенційні маніпуляції в ході виборчого процесу.

Так, у КВУ зауважують, що в низці громад спостерігаються масові випадки заміни виборчих адрес для впливу на результати волевиявлення маніпулятивним шляхом або для отримання фінансової винагороди.

"Зараз надзвичайно важливо, щоб до 25 жовтня ми отримали кілька результативних проваджень з боку Міністерства внутрішніх справ з тим, щоб у ручному режимі зупинити ці механізми "виборчих туристів", які зараз запускаються у різних регіонах України", - зазначив Кошель.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.