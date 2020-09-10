На Запоріжжі викрили спробу масової зміни виборчих адрес за гроші

У Запоріжжі з метою фальсифікації місцевих виборів, громадянам за гроші пропонували внести неправдиві відомості до Державного реєстру виборців. Відкрито кримінальне провадження, організатора незаконних дій допитано.

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

“9 вересня до Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про факт масового підвозу громадян до Запорізького відділення ведення реєстру виборців з метою зміни виборчої адреси, що може бути підставою для наступних фальсифікацій під час проведення виборів”, - йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

На місці події працівники поліції встановили, що з 5 вересня в Запорізькому відділенні ведення реєстру виборців свої виборчі адреси змінили понад 400 мешканців міста, 76 з яких прибули до вказаного відділення 9 вересня.

Громадяни пояснили правоохоронцям, що бажають змінити виборчі адреси з основного місця мешкання в місті Запоріжжі до інших населених пунктів, розташованих на території Запорізького району. Проте, на думку поліції, всі опитані називали непереконливі та плутані причини своїх дій.

Працівники поліції відпрацювали всю отриману інформацію та встановили особу координатора виборців - ним виявився 29-річний житель Запоріжжя, який пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

“За якого кандидата необхідно буде віддати свій голос, учасникам фальсифікації не повідомлялося. Цю інформацію їм повинні були довести безпосередньо перед голосуванням”, - зазначили в поліції.

Наразі слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру як організатору незаконних дій у скоєнні кримінального правопорушення, так і громадянам, які надали неправдиві відомості до органу ведення Державного реєстру виборців.