Андрій Магера, ексзаступник голови ЦВК

Андрій Магера, який 2004 року не підписав протокол з офіційними результатами президентських виборів, фактично засвідчивши фальсифікацію і зігравши одну з ключових ролей у Помаранчевій революції, і який ще тричі ставав членом ЦВК, і зараз (після звільнення в 2018 році) залишається одним із найбільш авторитетних експертів-практиків виборчого процесу. Ми попросили Андрія Магеру дати оцінку місцевим виборам та поділитися своїм баченням особливостей голосування під час пандемії.

МОЖУ ТІЛЬКИ ПОСПІВЧУВАТИ ЦВК І ТЕРИТОРІАЛЬНИМ І ДІЛЬНИЧНИМ ВИБОРЧИМ КОМІСІЯМ, І ПАРТІЯМ, І КАНДИДАТАМ

- Андрію Йосиповичу, ці вибори відбуваються в умовах пандемії, нового Виборчого кодексу, спроб діджиталізації. Як ви оцінюєте цей старт виборчої кампанії?

- Я оцінюю так, що цей виборчий процес місцевих виборів відбувається в умовах певної вакханалії виборчого законодавства. Тому що сам Виборчий кодекс, по-перше, прийнятий був у грудні з пропозиціями президента Зеленського, у досить розбалансованому вигляді. У липні місяці цього року були чергові зміни до Виборчого кодексу, які загалом не покращили норми регулювання місцевих виборів в Україні, а, навпаки – ускладнили, в деяких місцях вони зробили положення Виборчого кодексу України суперечливими. І разом з тим можу тільки поспівчувати Центральній виборчій комісії, територіальним і дільничним виборчим комісіям, партіям і кандидатам, які будуть змушені зіштовхнутися з тими проблемами, які породив цей кодекс.

- Чому виникли скандали з нарізками округів? Одні комісії створили зашвидко, інші з запізненням?

- Зверніть увагу, що територіальні виборчі комісії були утворені у серпні, тобто задовго до початку виборчого процесу. Натомість, не пізніше другого дня після початку виборчого процесу територіальні комісії мали утворити територіальні чи багатомандатні виборчі округи, тобто, з 6 вересня ці комісії повинні були до того часу підготуватися і завчасно зробити ті дії, необхідні для утворення територіальних округів. Хтось це зробив вчасно, хтось зробив невчасно, хтось мабуть досі не зробив. І такі випадки, я не виключаю, мають місце в Україні. Але разом з тим, мені найбільш очевидною є ситуація по місту Києву, бо я в Києві живу. І бачу, коли Київська міська виборча комісія в 10 районах утворила 13 територіальних округів, при тому що Виборчий закон передбачає особливості для міста Києва в частині утворення територіальних округів: в кожному районі має бути утворений територіальний округ, на відміну, скажімо, від Харкова, Львова, Одеса, інших міст.

- Це недоліки адміністрування чи це штучки політтехнологів?

- Я думаю, що тут, у першу чергу, мова йде про якийсь політичний чинник. Я далекий від думки, що у складі Київської міської виборчої комісії працюють люди, які не розуміють, що таке виборчий процес. Партії пропонували людей, які, як правило, мають досвід роботи у виборчих комісіях, знають, що це таке. Швидше за все мала місце якась політична змова представників різних політичних сил, яких делегували до Київської міської виборчої комісії, вони й прийняли ось таке рішення, яке начебто видається вигідним окремим політичним силам.

ВИБОРЦЮ НА ЦИХ ВИБОРАХ БУДЕ ДУЖЕ СКЛАДНО РОЗІБРАТИСЯ В ТОМУ, ЯК ПРАЦЮЮТЬ ПРОПОРЦІЙНІ СИСТЕМИ

- Чи готовий виборець до ось таких місцевих виборів на новій основі, до нового бюлетеню? І чи готові будуть члени виборчих комісій всіх рівнів до таких виборів? Я дивилася, на офіційному акаунті ЦВК тривають запрошення на навчання для членів ТВК. Йдуть тренінги, хоча, напевно, ці тренінги мали проходити раніше, а не одночасно з кампанією?

- Відносно тренінгу людей, які працюватимуть у виборчих комісіях, питання є непросте. Адже виникає запитання: кого ми маємо готувати – кандидатів у члени виборчих комісій чи членів виборчих комісій? Якщо ми готуємо кандидатів у члени виборчої комісії, то очевидно, що це варто було робити в липні-серпні, завчасно, до початку виборчого процесу. Але ми пам’ятаємо, що тільки в липні були внесені зміни до цього кодексу, і до останнього моменту не було зрозуміло, чи не буде нових змін. Але навіть підготувавши таких кандидатів у члени комісії, ми не матимемо жодних гарантій того, що ці люди потраплять до складу виборчої комісії гарантовано, тобто, ми можемо підготувати людей, але вхолосту.

Другий момент. Якщо ми готуємо членів виборчої комісії, то залишається дуже обмаль часу на те, аби пройти тренінг, аби людей навчити тому, як працює Виборчий кодекс, як працює виборчий процес у нових умовах, а тут уже часові рамки дуже обмежені. Відносно виборця, я переконаний, що йому на цих, перших виборах за новою виборчою системою буде дуже складно розібратися в тому, як працюють пропорційні системи цих виборів, як мандати утворюються, за кого вони голосують і як вони впливають на формування тієї чи іншої місцевої ради. Я сподіваюся, що різні міжнародні організації допоможуть Центральній виборчій комісії провести таку соціальну рекламу. І сама Центральна виборча комісія теж таки дещо робить і дає інформацію для виборця про різні ради, як вони обираються, які механізми висування кандидатів, реєстрації та як заповнювати виборчий бюлетень.

Це все є, але до цього треба долучати не тільки сайт ЦВК. Треба, мабуть, і на телебаченні робити певну рекламу за певними пільговими розцінками. Це соціальна реклама, а не політична. І, безумовно, треба виходити на широку аудиторію для того, щоб виборці були більш поінформовані.

- Далі про COVID-19, про пандемію, тут цілий пул запитань. От наші літні люди не відмовляються від голосування. Я робила маленьку фокус-групу у себе в дворі серед дуже глибоких пенсіонерів. Попри те, що вони всі бояться хвороби, всі дотримуються маскового режиму, не ходять у людні місця, але всі підуть голосувати. Це і право, й традиція. Чи зможуть ЦВК чи місцева влада створити безпечний режим на ділянках? І як будуть голосувати ті, хто перебувають на обсервації?

- Я думаю, що це важливе питання, яке треба буде обов’язково вирішити на нараді представників ЦВК, Міністерства охорони здоров’я, інших дотичних до цього міністерств і відомств, щоб із мінімальними проблемами пройти виборчий процес у період поширення коронавірусу.

Цілком очевидно, що це мають бути певні захисні кроки, наприклад забезпечення членів комісій медичними масками. Це мають бути й якісь нормативи щодо провітрювання приміщень. Це обов’язково якісь дезінфікуючі засоби в приміщенні виборчої комісії, щоб можна було обробити руки виборцям.

Очевидно, я би порадив приходити на виборчу дільницю з власною авторучкою і заповнювати бюлетень власною авторучкою, принаймні це потрібно з двох причин. По-перше, це гігієна. І другий момент: це важливо ще й тому, коли ви заповнюєте виборчий бюлетень, щоб не виникало всіляких розмов про те, що в приміщенні ТВК знаходяться якісь ручки з якимось чорнилами, які зникають на бюлетені тощо. Тому я категорично радив би приходити зі своїми авторучками, підписуватися в списку виборців і заповнювати бюлетень своєю авторучкою.

Це мінімальне, що може зробити влада для того, аби убезпечити людей від нового витка коронавірусу, зокрема у зв’язку з днем голосування і напередодні дня голосування, й під час встановлення підсумків. Це все треба робити, і для цього треба виділяти кошти з державного бюджету України, централізовано закуповувати все необхідне.

А сам по собі карантин, він не є перешкодою для проведення виборів. Але разом із тим – однією з підстав для введення надзвичайного стану в Україні може бути широке поширення різних хвороб, інфекцій тощо, які неможливо тримати під контролем. Це може бути, але там досить жорстка процедура. Для цього повинне бути, по-перше, рішення Ради національної безпеки і оборони України, по-друге, це видання Указу президента на основі рішення РНБО, по-третє, це Закон Верховної Ради про затвердження Указу президента. Це досить жорстка процедура, вона просто так не запускається. Але в такому разі справді є можливим зупинення виборчого процесу і проведення його в інший період після закінчення дії надзвичайного стану.