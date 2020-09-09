Разумков підписав постанову про непленарний тиждень у Раді перед місцевими виборами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав постанову, згідно з якою парламент вніс зміни до календарного плану четвертої сесії та зробив непленарним тиждень, який передує місцевим виборам.

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту №4026, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі «Дати і стан проходження» вказано, що постанову було підписано 8 вересня.

При цьому Регламент Верховної Ради не передбачає підписання постанов Президентом. Згідно зі статтею 139, підписані спікером постанови та інші акти парламенту не пізніше наступного дня після їх підписання передаються апаратом ВР для опублікування в газеті «Голос України» та у Відомостях ВР. Після цього такі документи набувають чинності.

Згідно з документом, упродовж тижня з 28 вересня по 2 жовтня у ВР відбуватиметься засідання Погоджувальної ради та пленарні, водночас тиждень із 19 по 23 жовтня відведено на роботу парламентаріїв із виборцями.

Раніше, 15 липня, Рада затвердила календарний план проведення четвертої сесії. Він передбачав, що протягом 28 вересня по 2 жовтня народні депутати мали працювати на округах, а впродовж 19-23 жовтня мали б відбуватися пленарні засідання.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня ВР ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання» (№4026), згідно з якою зробила непленарним тиждень, який передує місцевим виборам.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Фото: ВР