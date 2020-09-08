ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у нардепи на довиборах до Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК, всього зареєстровані 3 кандидати у народні депутати України.

“Розглянувши заяву Політичної Партії “ПАРТІЯ СЕРГІЯ СУХАНОВА”, разом з іншими документами щодо реєстрації кандидата в народні депутати України Сергія Суханова, висунутого 2 вересня 2020 року на Сімнадцятому (позачерговому) З’їзді цієї партії, в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала зазначеного кандидата в народні депутати України”, - йдеться у повідомленні.

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В ЦВК зазначили, що Сергій Суханов народився 13 жовтня 1976 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, упродовж останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він є президентом Всеукраїнської громадської організації “Асоціація споживачів безпеки України”, адвокат, член Політичної Партії “ПАРТІЯ СЕРГІЯ СУХАНОВА”, проживає в місті Дніпрі Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія “ПАРТІЯ СЕРГІЯ СУХАНОВА”.

“Як повідомлялося, Комісією вже було зареєстровано двох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера та Михайла Побігая”, - вказано у повідомленні.