У Харкові серед претендентів на посаду мера – перша жінка

Від партії «Голос» за посаду міського голови Харкова боротиметься керівник громадської організації «Міські реформи», архітектор, урбаніст Олександра Нарижна.

Як передає Укрінформ, про це Нарижна написала у своєму Фейсбуці.

«Як фахівцю з міського розвитку, мені прикро спостерігати за тим, як Харків перетворюється з міста наукових та технологічних інновацій в місто втрачених надій та можливостей. Я знаю, як це виправити. Як зробити такий генеральний план міста, який можуть обговорювати як приклад яскравого та прогресивного міського планування», - зокрема, зазначила кандидат.

При цьому, 8 вересня член ВО «Свобода», адвокат Андрій Коломійцев, який у серпні заявив про намір висуватися на посаду міського голови, заявив, що відмовився від участі в виборах через стан здоров’я. «Свобода», обіцяє Коломійцев, представить іншого кандидата.

Таким чином на посаду мера Харкова, окрім Олександри Нарижної, наразі претендують чинний мер Геннадій Кернес, народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман, представник «Демократичної Сокири», юрист Микита Соловйов, позафракційний депутат Харківської міської ради, член ГО «Харківський антикорупційний центр» Ігор Черняк, підприємець, волонтер Олег Абрамічев від «Європейської Солідарності» і від «Слуги народу» - голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.