“Національна платформа” йде на місцеві вибори

Політична партія «Національна платформа» братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалив з’їзд політсили 8 вересня.

Як зазначалося під час з’їзду, це перші вибори, участь в яких братиме «Національна платформа».

Згідно з даними на сайті політсили, партія була створена під час її установчого з’їзду 10 жовтня 2019 року.

Ініціатором створення партії виступила політтехнолог, президент Інституту демократії та розвитку PolitA, засновник SIC Group Ukraine, член міжнародної асоціації політичних консультантів IAPC Катерина Одарченко. Вона є донькою народного депутата V-VIII скликань, члена партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", колишнього голови Херсонської ОДА (березень-серпень 2014 року) Юрія Одарченка.

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Як повідомлялося, в Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, який враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Фото: Facebook