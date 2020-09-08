Львівська обласна ТВК затвердила дев'ять виборчих округів

Львівська обласна виборча комісія затвердила дев'ять виборчих округів до Львівської обласної ради. За кількістю виборців деякі округи в понад два рази більші за інші.

Як передає Укрінформ, про це повідомив громадський активіст Віталій Горбатенко у Фейсбуці.

«Львівська обласна виборча комісія затвердила дев'ять виборчих округів до Львівської обласної ради. Що впадає в око, так це те, що у Львові створені два гігантських виборчих округи. Два львівських округи у 2,5 раза переважають Золочівський і Яворівський виборчий округи, у 1,8-2 рази Самбірський і приблизно в 1,6-1,8 раза Дрогобицький і Червоноградський», - зазначив Горбатенко.

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Активіст переконаний, що таким чином до облради зможе потрапити більше депутатів зі Львова, адже у маленьких округах практично нереально буде взяти виборчу квоту, натомість у львівських округах це буде достатньо реально.

«Законодавець дозволяв для Львова ще один додатковий округ, тоді могло би бути сформованими три округи по 204 тисячі виборців...У кінцевому результаті представництво в облраді менших районів буде недостатнім для ефективного відстоювання інтересів громад»,- переконаний активіст.

Як напередодні повідомляв Укрінформ, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадської організації "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії. Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Зараз суд вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.