Львівська обласна ТВК затвердила дев'ять виборчих округів

Львівська обласна ТВК затвердила дев'ять виборчих округів

Укрінформ
Львівська обласна виборча комісія затвердила дев'ять виборчих округів до Львівської обласної ради. За кількістю виборців деякі округи в понад два рази більші за інші.

Як передає Укрінформ, про це повідомив громадський активіст Віталій Горбатенко у Фейсбуці.

«Львівська обласна виборча комісія затвердила дев'ять виборчих округів до Львівської обласної ради. Що впадає в око, так це те, що у Львові створені два гігантських виборчих округи. Два львівських округи у 2,5 раза переважають Золочівський і Яворівський виборчий округи, у 1,8-2 рази Самбірський і приблизно в 1,6-1,8 раза Дрогобицький і Червоноградський», - зазначив Горбатенко.

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Активіст переконаний, що таким чином до облради зможе потрапити більше депутатів зі Львова, адже у маленьких округах практично нереально буде взяти виборчу квоту, натомість у львівських округах це буде достатньо реально.

«Законодавець дозволяв для Львова ще один додатковий округ, тоді могло би бути сформованими три округи по 204 тисячі виборців...У кінцевому результаті представництво в облраді менших районів буде недостатнім для ефективного відстоювання інтересів громад»,- переконаний активіст.

Як напередодні повідомляв Укрінформ, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадської організації "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" до Центральної виборчої комісії. Суд просять скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

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На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Зараз суд вирішує питання відкриття адміністративного провадження.

В Україні 5 вересня офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, що заплановані на 25 жовтня.

Цьогорічні вибори голів і депутатів сільських, селищних та міських рад відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, що враховує нову територіальну основу України і кількість виборців у громаді.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

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