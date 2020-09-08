До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов щодо скасування місцевих виборів

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати призначені на жовтень поточного року місцеві вибори в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

Ініціатор позову — громадська організація "Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села". Організація вимагає, щоб суд скасував постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Позивач вважає, що оскаржувана постанова ухвалена із порушенням положень Виборчого кодексу України.

Згідно з даними ресурсу Opendatabot, ГО громадська організація "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села" зареєстрована в Києві. Її директором є Аркадій Корнацький, який був депутатом VIII скликання від "БПП".

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року. 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес.