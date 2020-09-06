“Євросолідарність” визначилася з кандидатом у мери Львова
Як передає Укрінформ про це Синютка заявив під час зустрічі п’ятого президента Петра Порошенка та народних депутатів ЄС з львів’янами у неділю, 6 вересня, повідомляє пресслужба “Європейської солідарності” у Фейсбуці.
«Сьогодні тут перед тисячами львів’ян, пред п’ятим Президентом України Петром Порошенком, хочу сказати, що я, Олег Синютка прийняв рішення і буду балатуватися на посаду львівського міського голови від «Європейської солідарності», - заявив народний депутат.
Петро Порошенко на віче у Львові, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, підтримав кандидатуру Синютки та заявив, що львів’яни мають змобілізуватися і показати Україні рекордну явку.
Олег Синютка — народний депутат, член партії “Європейська Солідарність”, співголова міжфракційного депутатського об’єднання “Львівщина”. У 2006-2007 роках обіймав посаду заступника міського голови Львова з питань економіки та соціальної політики. У 2007 році — директор департаменту економічної політики ЛМР. 2007-2014 роки — перший заступник мера Львова. З 2014 -2019 рік очолював Львівську обласну державну адміністрацію.
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.