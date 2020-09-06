“Євросолідарність” визначилася з кандидатом у мери Львова

Народний депутат, ексголова Львівської ОДА Олег Синютка балотуватиметься на посаду міського голови Львова від “Європейської Солідарності”.

Як передає Укрінформ про це Синютка заявив під час зустрічі п’ятого президента Петра Порошенка та народних депутатів ЄС з львів’янами у неділю, 6 вересня, повідомляє пресслужба “Європейської солідарності” у Фейсбуці.

«Сьогодні тут перед тисячами львів’ян, пред п’ятим Президентом України Петром Порошенком, хочу сказати, що я, Олег Синютка прийняв рішення і буду балатуватися на посаду львівського міського голови від «Європейської солідарності», - заявив народний депутат.

Петро Порошенко на віче у Львові, біля пам’ятника Тарасу Шевченку, підтримав кандидатуру Синютки та заявив, що львів’яни мають змобілізуватися і показати Україні рекордну явку.

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Олег Синютка — народний депутат, член партії “Європейська Солідарність”, співголова міжфракційного депутатського об’єднання “Львівщина”. У 2006-2007 роках обіймав посаду заступника міського голови Львова з питань економіки та соціальної політики. У 2007 році — директор департаменту економічної політики ЛМР. 2007-2014 роки — перший заступник мера Львова. З 2014 -2019 рік очолював Львівську обласну державну адміністрацію.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.