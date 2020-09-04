ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в депутати на проміжних виборах на Чернігівщині

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця Михайла Побігая другим кандидатом у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №208 у Чернігівській області.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у п’ятницю, 4 вересня, повідомили Укрінформу у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату Комісії.

"ЦВК зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в ОВО № 208... Ним став Михайло Побігай. Всього зареєстровано 2 кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Михайло Побігай народився 16 лютого 1990 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він є фізичною особою – підприємцем, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Бучанського району Київської області, судимість відсутня, самовисуванець.

Як повідомлялося, 2 вересня ЦВК зареєструвала кандидата в депутати в окрузі № 208 Олексія Оскера.

Проміжні вибори до Верховної Ради у 208-му окрузі призначені у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Вибори призначено на 25 жовтня.