Катеринчук балотуватиметься в мери Києва

Лідер Європейської партії України, колишній народний депутат Микола Катеринчук балотуватиметься на посаду мера Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Європейської партії України.

"3 вересня 2020 року відбувся ХХ позачерговий з’їзд Європейської партії України, делегати якого прийняли рішення про участь партії у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Київська міська організація партії висунула кандидатуру Миколи Катеринчука на посаду міського голови Києва", - йдеться у повідомленні.

Сам Катеринчук зазначив, що "на місцевих виборах наше завдання - усунути мерів-бариг і їхні команди від місцевих бюджетів", а також додав, що "громадам потрібен мер, який займатиметься не власним збагаченням, а покращенням рівня життя своїх містян”.

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Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Про свій намір балотуватися на посаду мера Києва заявили, зокрема, нинішній очільник міста Віталій Кличко, телеведучий Сергій Притула, народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, колишній голова КМДА Олександр Попов, ексдепутат Михайло Добкін, народний депутат Сергій Шахов та інші.