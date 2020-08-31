Сущенко: Йду у місцеву владу від "ЄС", бо поділяю її цінності

Журналіст, колишній в’язень Кремля Роман Сущенко буде балотуватися від партії у місцеву владу, бо поділяє цінності "Європейської Солідарності".

Як повідомляє пресслужба "ЄС", про це він заявив під час свого виступу на з’їзді партії "Європейська Солідарність", передає Укрінформ.

"Я поділяю цінності "Європейської Солідарності", а це відповідальна, відкрита, правова, суверенна держава. Це прозора і чесна влада, це успішні громадяни, це сильні громади, потужна армія, ефективні спецслужби. Це інновації, традиції, екологічна, здорова земля. Це щасливі родини, батьки і діти. Я - за Україну без дилетантизму і популізму", – наголосив Сущенко.

Він зауважив, що у лихі часи українці інколи втрачають здатність мислити тверезо і критично.

"Ті, хто думає будувати стіни, на жаль, не думають про мости. "Європейська Солідарність" – це та політична сила, яка будує мости гідності, патріотизму, мости відповідальності, демократії і справедливості. Мені дуже імпонує, що всі ми об’єднані неподільністю на раси, на релігії і на стать”, - додав Сущенко.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні призначені на 25 серпня 2020 року.

Фото: eurosolidarity.org