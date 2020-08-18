Україна і Норвегія готові посилити взаємодію в рамках ООН

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і посол Норвегії в Україні Ерік Сведала висловили готовність сторін посилити взаємодію в рамках ООН з метою відновлення територіальної цілісності України з урахуванням обрання Норвегії до складу Ради безпеки ООН на період 2021-2022 років.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час вручення новопризначеним послом Королівства Норвегія в Україні копій вірчих грамот Джапаровій.

Зазначається, що посол Сведал запевнив у невизнанні його країною незаконної спроби анексії Криму та подальшій підтримці Норвегією європейських та євроатлантичних прагнень України, а також процесу реалізації системних реформ в нашій державі.

"З огляду на обрання Норвегії до складу Ради безпеки ООН на період 2021-2022 років Еміне Джапарова та Ерік Сведал висловили готовність сторін посилити взаємодію в рамках ООН з метою відновлення територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Джапарова наголосила, що особлива увага має бути сфокусована на ситуації в тимчасово окупованому Криму з метою протидії з боку міжнародної спільноти крокам Росії, а як інструмент такої взаємодії розглядається формалізований міжнародний майданчик – «Кримська платформа», покликаний забезпечити координацію міжнародних заходів на кримському напрямі.

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Перший заступник міністра також привернула увагу новопризначеного норвезького посла до важливості ефективної взаємодії з метою протидії російським гібридним загрозам. «Спотворення Росією об’єктивної ситуації в тимчасово окупованому Криму, а також використання міжнародних майданчиків та інших демократичних інструментів з метою легітимізації спроби анексії Криму не повинні залишатися поза увагою міжнародного співтовариства», - акцентувала вона.

Ерік Сведал народився 21 березня 1960 р. в Осло. Закінчив магістратуру Університету Осло. Дипломат вільно володіє англійською, французькою, китайською і російською мовами. До призначення Надзвичайним і Повноважним Послом Норвегії в Україні працював Генеральним консулом Норвегії у Мурманську.