У ЦВК пояснили, чому на "окрузі Давиденка" поки не призначають вибори

Центральна виборча комісія поки що не отримувала офіційних підтверджуючих документів щодо смерті народного депутата Валерія Давиденка й тому не може розглядати питання про призначення проміжних виборів у 208-му окрузі Чернігівської області.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку зі смертю народного депутата Валерія Давиденка звертаються представники ЗМІ з проханням надати роз'яснення щодо призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі № 208. Станом на цей час до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата, тому на цей момент часу в Центральної виборчої комісії відсутні юридичні підстави для розгляду цього питання", - сказав він.

Водночас Діденко підкреслив, що наразі в державному бюджеті на 2020 рік взагалі не передбачені кошти на проведення проміжних виборів.

"Після останніх змін до закону про державний бюджет України в державному бюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів. Тому питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі повинно вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів", - підкреслив голова ЦВК.

Як повідомлялося, тіло члена депутатської групи "Довіра" Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову було виявлено увечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрито й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Поховали депутата Давиденка 26 травня в місті Носівка на Чернігівщині, звідки він родом.

До Верховної Ради нинішнього складу Давиденко був обраний як самовисуванець у 208-му округу в Чернігівській області.