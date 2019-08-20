Секретареві виборчої комісії на Київщині оголосили підозру за фальсифікацію протоколу

"За фальсифікацію протоколу секретарю виборчої комісії поліція оголосила підозру ", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що правопорушення було зафіксовано 23 липня - про нього поліції повідомив представник громадської організації «Громадська мережа «ОПОРА».

Як зазначили у відомстві, за фактом порушення виборчого законодавства на виборчому окрузі №94 поліція Київщини провела об’єктивне, неупереджене розслідування.

Зокрема, під час досудового розслідування слідчі Обухівського відділу поліції призначили низку експертиз, зокрема почеркознавчої, в результаті якої було встановлено, що секретар виборчої комісії дійсно внесла відомості до протоколу про голосування не на засіданні комісії, хоча за чинним законодавством це робиться виключно на засіданні комісії.

Наразі секретареві виборчої комісії оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст.158 КК України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів).

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Так, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Фото: www.facebook.com/pol.kyivregion