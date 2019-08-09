З партії Смешка "Сила і честь" виключили вісьмох провідних членів

У партії "Сила і честь" Ігоря Смешка звинувачують вісьмох провідних членів політсили в діяльності, спрямованій на зниження рейтингу партії.

Політрада партії Ігоря Смешка "Сила і честь" у четвер, 8 серпня, вирішила припинити членство восьми членів цієї політсили, повідомляє DW.

Серед виключених "за дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол" - перший заступник голови політсили Олександр Кіхтенко, а також члени політради Михайло Нечипорук і Юрій Черкасов та член контрольно-ревізійної комісії партії Юрій Ляховський, йдеться в оприлюдненій заяві партії. Крім того, членства в партії позбавили голів правління Дніпропетровської, Херсонської, Чернігівської і Харківської обласних організацій "Сили і честі".

У політраді закидають їм дії на зниження рейтингу партії, а саме, що "маніпулятивна та неправдива" інформація у зверненнях деяких представників партії, оприлюднених у ЗМІ незадовго до парламентських виборів, завдала політсилі "суттєвої шкоди".

Нагадаємо, що за підсумками парламентських виборів за "Силу і честь" у багатомандатному виборчому окрузі проголосували 3,82 відсотка виборців, через що вона не пройшла до Верховної Ради України.