На виборах ніхто не проголосував за 14 кандидатів-мажоритарників — Чесно

На позачергових виборах до Верховної Ради 14 кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатних округах, не здобули жодного голосу.

Про це повідомляє рух “Чесно”.

“14 мажоритарників одержали нуль голосів. Усі вони – самовисуванці. Це 11 кандидатів у 51-му окрузі (Донецька область) та троє – у 105-му (Луганська область). Це означає, що й самі кандидати не проголосували за себе, адже чимало з них мешкали навіть не в межах округу, а в Києві та інших областях”, - йдеться в повідомленні.

Як вважають у “Чесно”, така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні.

Крім того, по одному голосу отримали 11 кандидатів; по два голоси - 4 кандидати; по три голоси — також 4 кандидати.

Найбільшу кількість голосів на мажоритарці – 50 712 – на цих виборах отримав Антон Яценко, чинний депутат від групи "Відродження".

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори відбулися в Україні 21 липня.