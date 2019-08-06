Світовий конгрес українців зробив заяву щодо виборів у Раду

У Світовому конгресі українців високо оцінили роботу правоохоронців на виборах в Україні цьогоріч.

Про це заявив голова Міжнародної місії Світового конґресу українців зі спостереження за виборами 2019 року Євген Чолій, інформує пресслужба МВС.

Він уточнив, що перед президентськими та парламентськими виборами "ми помітили, що, окрім того факту, що вже п’ять років Україна є жертвою гібридної агресії, під час виборів, перед виборами і після виборів, коли ЦВК вже займалася підрахунком голосів, у країні був порядок та спокій".

"Наші спостерігачі та представники інших спостережних місій не відчували, що в областях та містах були якісь погрози чи негідна поведінка. Тому я можу констатувати, що українські правоохоронні органи дуже гарно попрацювали, щоб забезпечити виборчий процес», - наголосив Чолій.

Президент Світового конгресу українців уточнив, що українські правоохоронці продемонстрували надзвичайно високий рівень підготовки у проведенні демократичних виборів, навіть під час інформаційної війни, тому МВС має поділитися досвідом з іншими країнами, які також страждають від впливу Росії.

«Ми закликаємо МВС та міністра Арсена Авакова поділитися досвідом з іншими європейськими країнами, як убезпечити виборчий процес від чужого втручання та як забезпечити лад у країні. Україна показала надзвичайно великий рівень підготовки в цій галузі», - зазначив Чолій.

Він наголосив, що "згідно з результатами спостережень нашої місії, президентські і парламентські вибори в Україні відповідають міжнародним стандартам проведення виборів".

Також Чолій повідомив, що міжнародні спостерігачі не помітили системних порушень під час виборчих кампаній, які б вплинули на результати виборів, а якщо і були якісь зауваження, то це виключно людський фактор.

Водночас підкреслюється, що дійсно завадило проведенню виборів, як президентських так і парламентських, так це російська пропаганда і агресія.

«Найбільшим порушенням під час обох президентських кампаній була російська агресія, яка не дала можливості на Сході України та у Криму українським виборцям обрати 26 депутатів. Це 14 депутатів на сході України та 12 у Криму», - поінформував Чолій.

Місія СКУ працювала в Україні під час президентської та парламентської виборчої кампанії.

Місія спостереження СКУ мала два аспекти.

Зокрема, короткотермінові спостерігачі займалися моніторингом ситуації в переддень виборів, в день виборів та день після виборів, як президентських так і парламентських. Окремо працювала довгострокова місія, яка займалася питаннями дезінформації щодо виборчого процесу в Україні в різних країнах світу.