Найскандальніший округ України – ЦВК мусила припинити безлад

Центральна виборча комісія підводить остаточні результати виборів до Верховної Ради

Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів, оприлюдненим на сайті ЦВК, 5 серпня – день встановлення остаточних результатів до українського парламенту. Ще 1 серпня у провадженні перебували 13 судових позовів, розгляд яких могли вплинути на встановлення підсумків голосування в одномандатних виборчих округах. Найпроблемнішим виявився ОВО-50 на Донеччині, де спалахнула «боротьба без правил» між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля.

Найпроблемніший виборчий округ

Як розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, "після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, які стосувалися питання протоколів про підведення підсумків голосування. З цих 74 позовів у задоволенні 42-х було відмовлено, 5 було залишено без розгляду 14 задоволені, 13 перебувають у провадженні".

Вона зауважила, що інколи кандидати входять у запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли, але "це не змінює ситуацію".

І ось «запеклі юридичні баталії» нібито позаду. Залишався непідсумованим один-єдиний ОВО-50 на Донеччині, який включає міста Добропілля, Мирноград, Покровськ та Добропільський район, тут 113 виборчих дільниць і зареєстровано 152595 виборців.

Весь цей час тривала боротьба за мандат до Верховної Ради між двома місцевими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, причому обидва занесені в базу "Миротворця" як "мери-сепаратисти". Після Требушкіна, якого висунуто партією "Опозиційний блок", і Аксьонова-самовисуванця, на третьому місці - кандидат від партії "Слуга народу", уродженка Донецька і київський адвокат Тетяна Романцова.

За перипетіями підрахунків на цьому окрузі третій тиждень стежить вся країна. Ще б пак, мало того, що тут поставлено рекорд за кількістю судових позовів, так і сталося небачене досі у виборчій історії України: Центральна виборча комісія мусила перебрати повноваження окружної комісії і сама завершити її роботу. Але про все по порядку.

Давно не бачили наметів та шин…

Це сталось 22 липня в Покровську, в окружній виборчій комісії №50, коли до неї приїхали члени дільничної виборчої комісії №140065. Разом з ними були спостерігачі.

“Частина спостерігачів, які були на засіданнях дільничних виборчих комісій, а потім перемістилися до окружних комісій, під час прийому документів побачили, що кількість голосів, які зазначені в протоколах у спостерігачів, що вони мають на руках, та ті цифри, що передає ДВК до окружної, вони мають різницю”, — розповіла координаторка громадянської мережі “ОПОРА” Анастасія Прокопенко. У спостерігачів виникла підозра у фальсифікації. Вони попросили голову ОВК оголосили результати виборів. Але вона відмовилась і намагалась покинути приміщення.

“Їй фізично перешкоджали, блокували вихід. В той час на вулиці активісти встановили намети та підносили шини, вимагаючи проведення чесних виборів та недопуску фальсифікацій”, — додала Прокопенко.

На вулиці активісти підносили шини

Ситуація швидко ставала гарячою. «Поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції. За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів)», - йдеться у повідомленні поліції від 23 липня.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції із загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку та безпеки на окружній виборчій комісії в Покровську, приміщення якої з того дня залишається під охороною поліції.

24 липня, попри протести, члени окружної виборчої комісії № 50 заявили про закінчення підрахунку голосів. Голова комісії Тетяна Лозинська поставила на голосування питання про передачу зведених даних до Центральної виборчої комісії, щоб там «або підтвердили їх правильність, або відхилили і вказали на недоліки».

27 липня вночі члени ОВК провели засідання для нібито уточнення протоколів виборчих дільниць, які їм повернули з ЦВК. Після цього, приблизно о першій ночі, члени окружної виборчої комісії з усіма виборчими документами, в яких зафіксовані результати голосування, від будівлі ОВК вирушили до Києва машинами. Проте впродовж доби члени окружкому так і не з’явилися в столиці, їх місцезнаходження виявилося невідомим. Також невідомо, де знаходяться усі документи з результатами волевиявлення виборців округу. У зв’язку з цим 28 липня кандидат у народні депутати від партії «Європейська солідарність» Сергій Кошуков написав відповідну заяву до поліції.

«Гаряча точка» переміщується з Донеччини в Київ

30 липня в Києві, в Укрінформі прес-конференцію, присвячену фальсифікаціям в окрузі №50 у Покровську, зірвали молодики у футболках праворадикальної організації "Традиція і порядок". Зокрема, молодики під час прес-конференції побили працівників інформагентства, потрощили вхідні двері до зали Укрінформу та вдерлися із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба", після чого облили водою і закидали яйцями мера Добропілля. Вони зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів. Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з постраждалих лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу (детальніше про це ТУТ).

Нападники облили водою і закидали яйцями Аксьонова

Наступного дня Центральна виборча комісія заявила, що контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50. Про це сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Мабуть, найбільше відома ситуація 50-го одномандатного виборчого округу. Там дійсно складна ситуація, тому що баталія між кандидатами за перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК на зараз дуже ретельно її контролює. Виборча комісія отримала вчора додатковий час для підведення підсумків голосування і складення протоколу з поміткою "Уточнений" з урахуванням ухвалених там рішень", - сказала Сліпачук.

Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

У будь-якому випадку, додала вона, ЦВК буде наголошувати згаданій окружній виборчій комісії, її членам "про необхідність неухильного дотримання законодавства України, проведення всіх необхідних засідань для підведення підсумків голосування, здійснення перерахунку і також будемо наголошувати, що існує кримінальна відповідальність за порушення виборчого законодавства. Сподіваюся, наші колеги з ОВК нас почують".

Сліпачук зазначила, що ЦВК паралельно з Національною поліцією стежить за тим," аби була забезпечена сакральність виборчої документації".

2 серпня за фактом невиконання членами ОВК №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів відкрито кримінальне провадження.

"Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування", - йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначається, що дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

У відомстві поінформували, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

ЦВК розрубає цей «гордіїв вузол»

Того ж дня Центральна виборча комісія повідомила, що перебирає на себе повноваження окружної виборчої комісії 50-го округу (в Донецькій області) через невиконання місцевою ОВК своїх повноважень.

Як йдеться в заяві ЦВК, 1 серпня вона зобов’язала окружну виборчу комісію надати уточнені протоколи та іншу виборчу документацію не пізніше 12 години 2 серпня. Цього, згідно з заявою Центрвиборчкому, не сталося.

Крім того, згідно з рішенням суду про примирення сторін за позовом кандидата-самовисуванця Анатолія Чорного, місцева комісія повинна була повторно підрахувати голоси на 11 дільницях.

«Комісія констатувала, що за таких умов невиконання вказаною комісією рішення ЦВК, а також вказаних судових рішень у визначений строк може фактично призвести до невстановлення нею підсумків голосування в ОВО № 50, а отже, унеможливить встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в цьому окрузі», – йдеться в повідомленні.

Відтак ЦВК заявила про те, що бере на себе виконання обов’язків місцевої окружної виборчої комісії через «бездіяльність ОВК ОВО № 50».

ЦВК уповноважила заступника голови Євгена Радченка, члена комісії Леонтія Шипілова та працівників секретаріату отримати від ОВК виборчу документацію, і наступного дня зазначені члени ЦВК прилетіли в Покровськ забрати документацію зі скандального округу.

Документи вирішили перевезти літаком МВС

"Щоб відвернути можливі провокації та протиправні дії, було прийнято рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС. Крім того, охороняти документи буде поліцейський спецпідрозділ", - йдеться у повідомленні МВС.

Як зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко, 5 серпня - останній строк встановлення результатів парламентських виборів, а тому допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів.

«Ситуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів», - наголосив Радченко.

Приїхавши, уповноважені представники ЦВК виявили відсутність деяких документів у пакетах з виборчих дільниць.

“У пакетах виборчих документів ДВК виборчих дільниць № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони. У пакеті виборчих документів ДВК виборчої дільниці № 140773 – список виборців”, - йдеться у повідомленні Центрвиборкому у Facebook..

Зазначається, що у 10 пакетах ДВК № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація. Представники ЦВК склали протокол про передачу документації та акти про відсутність зазначених матеріалів.

Представники ЦВК склали протокол про передачу документації

4 серпня комісія здійснила повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області, повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час засідання Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 141065, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775 (усі м. Добропілля. – Ред.), 140756 (м.Мирноград), 140782, 140784 (м. Білозерське), 140787 (смт Новодонецьке) цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті ЦВК зазначно, що найбільше голосів – 19329,або 30,33% набрав Требушкін Руслан Валерійович, політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", другий Аксьонов Андрій Анатолійович, самовисування -18431 голосів, або 28,92%, третя - Романцова Тетяна Володимирівна, політична партія "СЛУГА НАРОДУ" - 13 875 голосів, або 21,77.

Чи кінець історії?..

Утім, інші учасники виборів не вважають, що справедливість взяла гору.

«Під час перерахунку виявлено масові фальсифікації: внесення до протоколів результатів голосування недостовірної інформації; підробка підписів на виборчій документації; підроблення документів; навмисне псування бюлетенів; незаконне знищення виборчої документації. Більша тисячі голосів виборців визнані недійсними, і це тільки на 10% виборчих дільницях. Як йдуть справи на інших ділянках, варто тільки здогадуватися. Фальсифікація в такому масштабі ставить під сумнів достовірність результатів голосування на всьому окрузі", - написала в Фейсбук Тетяна Романцова.

4 серпня акція протесту відбулася під Офісом президента України. «Уся країна вимагає притягнути до відповідальності осіб, причетних до кримінальних злочинів на дільниці №50. Відеодоказів більш ніж достатньо. Крім того, куди дивиться поліція. У Києві, Покровську нападають на людей, зникають документи і відповідальні за перевезення документів. Громадяни України повинні відчувати себе захищеними і жити у правовому суспільстві. Інакше говорити про демократію не варто…», - пояснив Борис Овчаров, представник кандидата від «Європейської солідарності» Сергія Кошукова.

Олександр Волинський, Київ