На виборчих дільницях проблемного 50 округу зникла низка документів

“У пакетах виборчих документів ДВК виборчих дільниць № 141065, 140787, 140756 відсутні контрольні талони. У пакеті виборчих документів ДВК виборчої дільниці № 140773 – список виборців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 10 пакетах ДВК № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 наявна вся документація.

Представники ЦВК склали протокол про передачу документації та акти про відсутність зазначених матеріалів. Наразі починається процес транспортування виборчих документів до Центральної виборчої комісії.

Як повідомлялося, у Покровську в одномандатному виборчому окрузі №50 члени виборчої комісії відмовилися виконувати рішення Донецького окружного адміністративного суду та самоусунулись від повторного підрахунку голосів. Тому ЦВК вирішила передати уповноваженим представникам Центральної виборчої комісії пакети з виборчими документами дільничних виборчих комісій окремих виборчих дільниць для проведення повторного підрахунку голосів та встановлення результатів виборів. За фактом невиконання членами ОВК № 50 рішення суду Покровським відділом поліції ГУ НП в Донецькій області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про подію з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50, де склалася складна ситуація між кандидатами на перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

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У виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів, Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов — 29,97%.

Фото: www.facebook.com/UACEC