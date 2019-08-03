На скандальному 199 окрузі перерахували голоси: переміг кандидат від ЄС

“Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам”, - написав Княжицький.

Перерахунок голосів було проведено на шести дільницях округу №199 районного центру Броди у Львівській області.

Як повідомляв Укрінформ раніше, згідно з даними ЦВК, в окрузі №119 на Парламентських виборах перемагав кандидат у народні депутати від партії “Європейська солідарність” Михайло Бондар. Він набрав 12790 голосів (15,57%), а кандидат від партії “Слуга народу” Кавецький - 12650 (15,39%). Однак Кавецький не визнав поразку і подав позов до суду. 28 липня судді Львівського окружного суду після 10 годин перебування в нарадчій кімнаті ухвалили рішення про те, що ОВК має здійснити перерахунок голосів на шести дільницях у 119 окрузі. У зв’язку з цим партія "Європейська солідарність" висловила обурення спробою позбавити депутатського мандату героя АТО Михайла Бондаря на користь Кавецького.