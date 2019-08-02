На Закарпатті повідомили про підозру членам ДВК на окрузі, де переміг Балога

"За погодження прокуратури Закарпатської області слідчими СУ ГУНП в Закарпатській області та детективами поліції Закарпаття повідомлено про підозру п’яти членам дільничної виборчої комісії у с. Суха Іршавського району, які незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, які фактично, на час проведення голосування, перебували за кордоном", - йдеться у повідомленні.

У рамках досудового розслідування наразі встановлено, що підозрювані, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати.

"Загалом, таким чином було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном", - додають в прокуратурі.

Зазначається, що дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.158-1 КК України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб.

Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі та детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області.

Прокуратура області забезпечує процесуальне керівництво за ходом слідства.