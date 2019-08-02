Кандидат від «Слуги народу» програв другу апеляцію про перерахунок голосів у окрузі №15

Кандидат у депутати України від політичної партії «Слуга народу» програв другу апеляцію про визнання виборів у окрузі №15 недійсними та повторний підрахунок голосів.

Про це повідомляє пресслужба Сьомого апеляційного адміністративного суду на сторінці відомства у Facebook.

«Сьогодні (у п’ятницю - авт.) колегія суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу Пращука Віталія Юрійовича на рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 29 липня 2019 року у справі № 120/2426/19-а про скасування протоколу про підсумки голосування та зобов'язання здійснити повторний підрахунок голосів. Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 29 липня 2019 року у задоволенні позову Пращука Віталія Юрійовича відмовлено», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, колегія суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу позивача залишила без задоволення, а судове рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 29 липня 2019 року – без змін.

Як повідомляло агентство, Віталій Пращук двічі оскаржував результати виборів у Вінницькому окружному адміністративному суді: першого разу він вимагав визнати вибори недійсними на 212 виборчих дільницях мажоритарного округу №15 через нібито порушення, допущені в ході виборчої кампанії його основною конкуренткою-самовисуванкою Ларисою Білозір. У другому позові йшлося про дві виборчі дільниці, розташовані у м. Тульчині. Обидва суди першої інстанції кандидат у народні депутати програв, оскаржив ці рішення в апеляційному суді і знову двічі програв.

Згідно з результатами 100% опрацьованих ЦВК протоколів з округу №15, Лариса Білозір лідирує у мажоритарному окрузі, - її підтримали 26 143 виборців, або 35,87% тих, хто взяв участь у голосуванні. У Пращука – другий результат: 22 356 голосів або 30,67%.