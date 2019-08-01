До бюджету конфіскують “незаконні” 190 тисяч із виборчого фонду Кошулинського

До бюджету конфіскують “незаконні” 190 тисяч із виборчого фонду Кошулинського

Укрінформ
Личаківський суд міста Львова ухвалив рішення про конфіскацію 190 тисяч гривень внеску, здійсненого з порушенням на підтримку кандидата в Президенти Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 000,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: КВУ знайшов підозрілі внески у звітах 11 кандидатів майже на 40 мільйонів

Як зазначають у НАЗК, надання добровільного внеску двічі по 95 000 гривень до виборчого фонду кандидата на посаду Президента України відбулось з порушенням встановленого законом порядку надання внеску - наявність податкового боргу у внескодавця.

Порушення виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата на посаду Президента України Руслана Кошулинського.

Постанова суду набрала законної сили.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-