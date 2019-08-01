До бюджету конфіскують “незаконні” 190 тисяч із виборчого фонду Кошулинського

Личаківський суд міста Львова ухвалив рішення про конфіскацію 190 тисяч гривень внеску, здійсненого з порушенням на підтримку кандидата в Президенти Руслана Кошулинського.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Личаківський районний суд м. Львова, розглянувши матеріали, що надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи-внескодавця, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 000,00 грн", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у НАЗК, надання добровільного внеску двічі по 95 000 гривень до виборчого фонду кандидата на посаду Президента України відбулось з порушенням встановленого законом порядку надання внеску - наявність податкового боргу у внескодавця.

Порушення виявлено за результатами аналізу фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду кандидата на посаду Президента України Руслана Кошулинського.

Постанова суду набрала законної сили.