ЦВК визнала обраними вже 136 народних депутатів

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще у двох окружних виборчих округах і визнала обраними ще двох народних депутатів. Наразі визнано обраними 136 народних депутатів.

Про це інформує пресслужба відомства у Facebook.

“На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 2 ОВО”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, ЦВК визнала обраними Сергія Штепу – в окрузі № 77 та Сергія Мінька – в окрузі № 80.

“Таким чином, станом на 1 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 136 народних депутатів України”, - інформують у комісії.

Окрім того повідомляється, що ЦВК прийняла з поміткою “Уточнений” протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах № 121, № 127.