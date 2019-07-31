Сторінка Юлії Тимошенко у Facebook віддала за рекламу $57 тисяч за два місяці - ЧЕСНО

Партія “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” в рамках виборчої кампанії витратила на телерекламу майже 86% коштів зі свого виборчого фонду.

Про це повідомляє Рух “ЧЕСНО”.

“Згідно зі звітом про використання коштів виборчого фонду, частка видатків на рекламу на телебаченні в "Батьківщини" становила майже 86%. Із них 99% віддали телеканалам із чотирьох медіагруп: "1+1 Media", "Україна", "Інтер" і "StarLightMedia". На "1+1" виділили 20,5 мільйона, на "Інтер" – 18,1 мільйона, на ТРК "Україна" – майже 18 мільйонів. Телеканалам "ICTV", "СТБ" і "Новий" сумарно дісталося 17,7 мільйона”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у “ЧЕСНО”, всього "Батьківщина" офіційно витратила на парламентські вибори 87,2 мільйона гривень.

“Усі гроші до виборчого фонду переказала сама партія. Оскільки кошти на рахунки фонду надходили не безпосередньо від донорів, їхнє походження наразі невідоме. Ця інформація стане доступною після того, як партія подасть до НАЗК фінансові звіти за другий і третій квартали 2019 року”, - зазначають у Русі “ЧЕСНО”.

У політичній рекламі “Батьківщини” на телебаченні головною дійовою особою була лідерка партії Юлія Тимошенко. Як зауважують у “ЧЕСНО”, кампанію було побудовано на боротьбі з проблемою трудової міграції з України та закликах до формування професійного уряду, який "буде присвячувати кожну хвилину людям".

Натомість, в інтернет-рекламі Тимошенко просували як ефективного прем'єр-міністра для Президента Володимира Зеленського.

За інформацією “ЧЕСНО", "Батьківщина", як і партія “Слуга народу”, не зазначила в остаточному фінзвіті частини витрат на розміщення політичної реклами в інтернеті під час виборчої кампанії.

“За даними Бібліотеки реклами Facebook, активне розкручування лідерки партії почалося влітку 2018 року, тобто майже за рік до президентських і парламентських виборів. Найчастіше рекламу розміщувала сторінка "Я за Тимошенко – Фан Клуб". Лише за період парламентської виборчої кампанії, тобто протягом червня-липня 2019 року, на рекламу витратили майже 36 тисяч доларів, або 937 тисяч гривень. Хто за неї платив - незрозуміло”, - йдеться у повідомленні.

У “ЧЕСНО” зазначають, що з такою фанатською підтримкою офіційна Facebook-сторінка партії не купувала реклами взагалі. Проте сторінка Юлії Тимошенко впродовж двох місяців перед виборами віддала за рекламу 57 тисяч доларів, тобто майже 1,5 мільйона гривень. За неї сплачувало ТОВ "Сучасні рекламні рішення". Як зауважили в Русі “ЧЕСНО”, ця компанія розміщувала рекламу для Тимошенко під час президентської та парламентської кампаній 2019 року. За послуги з виборчого фонду "Батьківщини" цій фірмі заплатили лише 100 тисяч гривень.

“Протягом виборчої кампанії з-поміж партійних сторінок рекламу розміщувала тільки "Миколаївська Батьківщина". Коштувало це 1,5 тисячі доларів. Рекламу поширювали на користувачів соцмережі з Миколаївської, Херсонської, Одеської та Кіровоградської областей”, - повідомляють у “ЧЕСНО”.

Фото Віти Жигаліної