Апеляційний суд відмовив у перерахунку голосів в окрузі №67

Окружний адміністративний суд у Вінниці відмовив у перерахунку голосів у виборчому окрузі №67 на Житомирщині за позовом кандидата в народні депутати Віктора Развадовського.

Про це у Facebook повідомляє «Слуга Народу Житомир».

«Сьомий апеляційний адміністративний суд у м. Вінниця постановив відмовити у задоволенні апеляційної скарги Развадовського В.Й.», - зазначено в дописі.

27 липня Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у позові Развадовському у здійсненні перерахунку голосів в одномандатному виборчому окрузі №67, де переміг кандидат від партії «Слуга народу» Сергій Кузьміних.

Як повідомляється, Кузьміних отримав 36,35% голосів і був оголошений переможцем. Віктор Развадовський балотувався як самовисуванець, за нього проголосували 34,29% виборців.