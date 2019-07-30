Суд відмовився визнавати недійсними вибори в окрузі №15

Вінницький суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги кандидата у народні депутати України Віталія Пращука про визнання недійсним голосування на окремих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу №15 та скасування рішення ОВК.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Сьомого апеляційного адміністративного суду.

"Щойно у Сьомому апеляційному адміністративному суді закінчився судовий розгляд апеляційної скарги Пращука Віталія Юрійовича на рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 27 липня 2019 року у справі № 120/2409/19-а. Предмет позову полягає у визнанні недійсним голосування на окремих виборчих дільницях в межах одномандатного виборчого округу №15 та скасуванні рішення окружної виборчої комісії у формі протоколу про підсумки голосування в зазначеному окрузі. Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 27 липня 2019 року у задоволенні позову Пращука Віталія Юрійовича відмовлено", - повідомили у пресслужбі.

У відомстві зазначили, що колегією суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення, а судове рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 27 липня 2019 року – без змін.

Як повідомлялося, кандидат у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №15 Віталій Пращук двічі звертався до Вінницького окружного адміністративного суду із позовом про визнання виборів у межах одномандатного виборчого округу №15 недійсними та скасування рішення окружних виборчих комісій. Спочатку він оскаржував результати виборів на 212 виборчих дільницях мажоритарного округу №15 через нібито порушення, допущені в ході виборчої кампанії його основною конкуренткою самовисуванкою Ларисою Білозір. У другому позові йшлося про дві виборчі дільниці, розташовані у місті Тульчин. Наразі суд другої інстанції відмовив йому в задоволенні апеляційної скарги на рішення адмінсуду за першим позовом.

Згідно з результатами 100% опрацьованих ЦВК протоколів з округу №15, Лариса Білозір лідирує у мажоритарному окрузі, - її підтримали 26 143 виборців, або 35,87% тих, хто взяв участь в голосуванні. У Віталія Пращука – другий результат: 22 356 голосів або 30,67%.