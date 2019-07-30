Більше як половина виборців визначилися задовго до голосування

Більше як половини виборців визначилися з вибором партії на парламентських виборах 21 липня задовго до дня голосування, оскільки були прихильниками певної партії ще до виборів.

Про це свідчать демографічні результати національного екзитполу парламентських виборів, проведеного 21 липня Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, оприлюднені на пресконференції в Укрінформі.

Так, за даними дослідження, 54,8% виборців визначилися, яку партію будуть підтримувати незалежно від виборчої кампанії, оскільки були прихильниками певної партії задовго до виборів. Це характерно для виборців “Європейської солідарності” (74%), “Батьківщини” (71%), “Свободи” (70%), “Опозиційної платформи “За життя” (67%), “Опозиційного блоку” (60%).

15,6% виборців визначилися з вибором раніше, ніж три місяці тому, 9,5% - раніше, ніж за місяць до виборів, 7,3% - в останній місяць до виборів, 4,3% - в останній тиждень до голосування, 3,2% - в останній день до голосування. Майже 2,5% виборців визначилися, за кого голосуватимуть, прямо на виборчій дільниці.

Як свідчать результати дослідження, виборців, які визначилися в останній день голосування чи безпосередньо на виборчій дільниці, найбільше виявилося серед електорату партій “Українська стратегія Гройсмана” (11%), “Радикальна партія Олега Ляшка” (10%), “Громадянська позиція” (10%), “Голос” (9%),

Як розповіла експерт Київського міжнародного інституту соціології Світлана Хутка, в останній місяць до виборів найбільший приріст серед електорату отримала партія “Голос”, за нею, відповідно, йдуть партія “Українська стратегія Гройсмана”, “Партія Шарія”, “Сила і честь”, “Слуга народу”.

Національний екзитпол під час парламентських виборів-2019 проводився Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках проєкту "Національний екзит-пол 2019", що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Посольства Канади в Україні.