Вибори Ради: ЦВК лишилося прийняти один протокол із "мокрою" печаткою

Центральна виборча комісія на цей час прийняла оригінальні протоколи 198 окружних виборчих комісій про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі на позачергових виборах народних депутатів.

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби Центрвиборчкому.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 198 (Черкаська область). Таким чином, станом на 29 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 198 одномандатних виборчих округів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЦВК доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 79 з поміткою "Уточнений" до 31 липня.

У засіданні комісії оголошено перерву.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).