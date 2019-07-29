Суд не дозволив перерахунок голосів в окрузі №67, переміг "слуга народу"

Житомирський окружний адміністративний суд відмовив у позові щодо здійснення перерахунку голосів в одномандатному виборчому окрузі №67.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Народний депутат і кандидат у нардепи по одномандатному виборчому окрузі №67 (м. Чуднів) Віктор Развадовський подав позов до суду з проханням визнати протиправними дії окружної виборчої комісії та зобов’язати її здійснити перерахунок голосів на всіх дільницях округу. 27 липня Житомирський окружний адміністративний суд у задоволенні позову відмовив", - йдеться у повідомленні.

За словами спостерігачки від ОПОРИ у цьому окрузі Тетяни Хмель, у позовній заяві кандидат зазначав, що протягом передвиборчої кампанії конкуренти поширювали листівки з неправдивою інформацією про нього, що підірвало його рейтинг.

"Також кандидат зазначав про порушення в день голосування, такі як агітація сільським головою голосувати проти Развадовського, а за іншого кандидата, один виборець виніс бюлетень за межі дільниці, також на одній з дільниць були заклеєні камери відеоспостереження. На його думку, такі порушення вплинули на результат виборів", - додала Хмель.

Сам Развадовський на засідання суду не з’явився, а замість нього прийшли адвокати. Були присутні також представники ОВК і кандидат від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних, який отримав 36,35% голосів виборців у окрузі і був оголошений переможцем.

Віктор Развадовський балотувався як самовисуванець, за нього проголосували 34,29% виборців.