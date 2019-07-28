Кандидати від ОПЗЖ поскаржилися Зеленському на підрахунок голосів у Торецьку

Кандидати в народні депутати Олег Погодін, Сергій Третьяков і Валерій Коновалюк звернулися до Президента Володимира Зеленського з вимогою відреагувати на можливі фальсифікації в 52 окрузі.

Про це повідомляє прес-служба партії "Опозиційна платформа "За життя".

"Ми, як кандидати в народні депутати України, офіційно звертаємося до Президента Володимира Зеленського ... звернути увагу на ситуацію в 52 окрузі з центром у Торецьку, де люди змушені виживати в прифронтовій зоні", - наголошується у зверненні.

Кандидати підкреслили, що 27 липня ЦВК надіслала до Донецького обласного окружного адміністративного суду документи, "які свідчать про те, що з 12 дільниць, на яких мали здійснити перерахунок голосів, в результаті перерахували лише на одній". Погодін, Третьяков і Коновалюк вважають, що тим самим окружна виборча комісія грубо порушила свою ж раніше винесену постанову про перерахунок голосів на 12 дільницях.

У партії повідомляють, що в день виборів, 21 липня, в 52 окрузі зафіксовано понад 500 фактів порушень.