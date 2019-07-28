Штати високо оцінили роботу МВС на виборах

США високо оцінили роботу МВС України у забезпеченні прозорих і демократичних виборів.

Про це сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє портал МВС.

«Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі», - зазначив Тейлор.

Він додав, що підрозділи системи МВС продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.

«Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні», - зазначив Тейлор.