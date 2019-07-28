Штати високо оцінили роботу МВС на виборах

Штати високо оцінили роботу МВС на виборах

Укрінформ
США високо оцінили роботу МВС України у забезпеченні прозорих і демократичних виборів.

Про це сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє портал МВС.

«Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі», - зазначив Тейлор.

Він додав, що підрозділи системи МВС продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.

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«Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні», - зазначив Тейлор.

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