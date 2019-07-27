ЦВК залишилось прийняти протоколи з мокрими печатками 5 ОВК
Про повідомляє пресслужба комісії.
Таким чином, станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 194 ОВК.
Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 27, № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 з поміткою "Уточнений".
Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 14, № 21, № 89, № 92, № 93, № 132, № 143, № 193, № 217 з поміткою "Уточнений" до 29 липня, а ОВК ОВО № 18, № 34, № 50, № 52, № 59, № 96, № 107, № 114, № 137 – до 30 липня.
Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.
Внесено зміни до єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій низки одномандатних виборчих округів для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.