ЦВК залишилось прийняти протоколи з мокрими печатками 5 ОВК

Центральна виборча комісія 27 липня прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування 11 ОВК.

Про повідомляє пресслужба комісії.

Таким чином, станом на 27 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування 194 ОВК.

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 27, № 33, № 77, № 94, № 97, № 112, № 168, № 176 з поміткою "Уточнений".

Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 14, № 21, № 89, № 92, № 93, № 132, № 143, № 193, № 217 з поміткою "Уточнений" до 29 липня, а ОВК ОВО № 18, № 34, № 50, № 52, № 59, № 96, № 107, № 114, № 137 – до 30 липня.

Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Внесено зміни до єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій низки одномандатних виборчих округів для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.