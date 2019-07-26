У Львові суд відмовив депутатці Юринець у перерахунку голосів

Окружний адмінсуд Львова відхилив позов ексдепутата Оксани Юринець до ОВК щодо перерахунку голосів у 117 окрузі, де вона балотувалася до Верховної Ради нового скликання.

Про це Юринець написала у Facebook.

Юринець зауважила, що з одного боку “Окружний адміністративний суд Львова відхилив наш позов до ОВК, констатувавши недостатність доказів для необхідності перерахування голосів на ДВК 461863”. А з іншого “Суд виніс окрему ухвалу відповідно до якої визнає, що порушення закону були і зобов’язує вжити дій задля їхнього усунення Центральну виборчу комісію”.

Водночас Юринець наголосила, що навіть перерахунок голосів на цій дільниці не змінив би результатів голосування, але зафіксовані на етапі передачі протоколів до ОВК численні порушення “не роблять честі нікому з учасників процесу”.

Вона виклала у соцмережі відео, зняте представником ОПОРИ в ОВК #117. На ньому зафіксовано, що члени ДВК приїхали до ОВК із печаткою; як перепаковують протоколи із пошкодженого сек‘юріті-пакету в інший пакет; як на коліні підписують документи.

“Представник ОВК, спостерігаючи за цим, потім без проблем приймає таку документацію”, - підкреслює Юринець.

До цього вона додала, що поки представник ОПОРИ викликав поліцію та писва заяву про порушення, “ОВК із блискавичною швидкістю без її спостереження прийняла документи дільниці”.

Під час розгляду справи з’ясувалося, що є різні протоколи засідання ДВК “з розбіжністю у +20 голосів за кандидата-лідера. Саме це і стало потім підставою для окремої ухвали суду”, - зауважила Юринець.