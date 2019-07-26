Кандидати-клони “відтягнули” понад 90 тисяч голосів - КВУ

Понад 90 тисяч українців проголосували за кандидатів-двійників на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

“Комітет виборців проаналізував кількість виборців, які проголосували 21 липня за кандидатів-двійників. Всього за осіб, які мали однакові прізвища із більш відомими кандидатами, проголосували 90 878 виборців”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в середньому залежно від округу двійники отримували від 0,06% до 5% голосів виборців.

Так, на Закарпатті в окрузі №70 кандидат-двійник, самовисуванець Балога Іван Іванович отримав 2,88% або 2280 голосів. При цьому інший кандидат, Балога Іван Іванович (партія «Єдиний Центр»), отримав 14,71%.

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На Київщині в ОВО №92 кандидат Гудзенко Віталій Іванович зайняв 4-те місце із показником 16,26%, а його кандидат-двійник, Гудзенко Віктор Іванович, отримав 3,43% або 2 598 голосів.

На Черкащині в ОВО №197 народний депутат України Голуб Владислав Володимирович отримав 17,59%, а його двійник, Голуб Владислав Миколайович – 2,6% або 1 763 голоси.

На окрузі №208 на Чернігівщині перемогу здобув кандидат Давиденко Валерій Миколайович із показником 37,43%, однак, двійники кандидата також відібрали частину голосів (Давиденко Антон Миколайович отримав 2,02% або 1 406 голосів, а Давиденко Артем Миколайович – 1,17% або 815 голосів).

Як зауважують у КВУ, в деяких округах кандидати-двійники відбирали голоси відразу в кількох претендентів на перемогу.

“Так, у Запорізькій області в ОВО №78 переміг кандидат Пономарьов Олександр Сергійович («Опозиційна платформа - За життя»), який отримав 36,84%. При цьому його кандидат-двійник Пономарьов Олександр Іванович (самовисування) отримав 4,79% або 3580 голосів. На другому місці в цього окрузі розмістився кандидат від «Слуги Народу» Боговін Віталій Вікторович («Слуга народу») із результатом 32,43%. При цьому його кандидат-двійник Боговін Василь Іванович (самовисування) отримав 5,17% або 3 860 виборців”, - йдеться у повідомленні.

У КВУ наголошують, що в низці округів високий результат кандидатів-двійників прямо вплинув на переможця виборців.

Зокрема, на Луганщині в ОВО №106 один із кандидатів програв вибори через двійника. Так, за результатами виборів друге місце в окрузі зайняв кандидат Фурман Юрій Анатолійович, якого підтримали 19,37% громадян. При цьому різниця між першим і другим місцем склала лише 2,12%. Як зазначають у КВУ, це менше, ніж кількість голосів, відданих за його кандидата-клона – Фурмана Андрія Леонідовича, якого підтримали 3,44% або 1 622 виборці.

«Технологія клонів показала свою дієвість на цих виборах. В результаті її використання десятки тисяч українських виборців помилилися при заповненні бюлетенів і проголосували за клонів, а не справжніх кандидатів. В умовах короткої виборчої кампанії ця технологія стала однією з найефективніших, оскільки в кандидатів не було достатньо часу, щоб ефективно донести до громадян інформацію про своїх двійників», - підсумував голова КВУ Олексій Кошель.

У КВУ нагадують, що на виборах до ВР балотувався 161 кандидат-двійник, які були висунуті в 48 округах.

У неділю, 21 липня, в Україні пройшли позачергові парламентські вибори.