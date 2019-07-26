Поліція продовжує охороняти окружком, де програв брат Медведчука
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.
"На Луганщині співробітники поліції продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку біля ОВК № 105 у м. Щастя", - ідеться в повідомленні.
Як відомо, на окрузі № 105 програв висуванець "Опозиційної платформи – За життя" молодший брат Віктора Медведчука Сергій, прихильники якого 25 липня влаштували під вікнами ОВК протестну акцію.
За підсумками учорашнього дня, слідчими Сєвєродонецького відділу поліції відкрито два кримінальних провадження: одне за ст. 296 (хуліганство) за фактом розпилювання газу подразнюючої дії біля ОВК № 106, та друге – за статтею 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом неявки членів ОВК без поважних причин на засідання комісії, що призвело до неможливості її роботи.
Фото: Нацполіція