Поліція продовжує охороняти окружком, де програв брат Медведчука

Співробітники поліції Луганської області продовжують у посиленому режимі охороняти правопорядок на ОВК №105 у прифронтовому місті Щастя, де виборчі перегони програв брат Віктора Медведчука Сергій.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

"На Луганщині співробітники поліції продовжують забезпечувати публічний порядок та безпеку біля ОВК № 105 у м. Щастя", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, на окрузі № 105 програв висуванець "Опозиційної платформи – За життя" молодший брат Віктора Медведчука Сергій, прихильники якого 25 липня влаштували під вікнами ОВК протестну акцію.

За підсумками учорашнього дня, слідчими Сєвєродонецького відділу поліції відкрито два кримінальних провадження: одне за ст. 296 (хуліганство) за фактом розпилювання газу подразнюючої дії біля ОВК № 106, та друге – за статтею 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом неявки членів ОВК без поважних причин на засідання комісії, що призвело до неможливості її роботи.

Фото: Нацполіція