Понад 10 тисяч заяв і 516 справ: поліція підбила підсумки виборів

За період виборчої кампанії до Верховної Ради України було зареєстровано 10,6 тисяч заяв та повідомлень про порушення.

Про це 26 липня під час відеоселекторної наради всіх структурних та територіальних органів МВС повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує департамент комунікацій Нацполіції України.

“Ніяких системних порушень правопорядку не відбулося. Були порушення, пов’язані з виборчою кампанією. Зареєстровано 10,6 тисяч заяв та повідомлення про порушення, відкрито 516 кримінальних проваджень, складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів”, – повідомив Яровий.

Перший заступник міністра наголосив, що "такі цифри є не просто констатацією факту, а дуже потужною, серйозною, цілеспрямованою роботою всіх підрозділів МВС".

“Особливо це стосується слідчих підрозділів. Це принципова позиція міністра – щоб цю потужну роботу ми завершили зі всіма процесуальними наслідками, щоб все це було доведено до логічного завершення”, - підкреслив Яровий.

Фото: Нацполіція