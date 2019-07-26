У “Слузі народу” назвали округи, де вимагатимуть перерахунку голосів

У партії “Слуга народу” повідомили, на яких округах представники політсили будуть вимагати перерахунку голосів.

Інформація викладена на сайті партії “Слуга народу” у Facebook.

“За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах. Ви маєте знати, що відбувається і які причини затримки результатів”, - ідеться в повідомленні.

Так, у Кривому Розі заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації на 37 окрузі. 26 липня суд має прийняти рішення про визнання дій ОВК незаконним. Представники партії хочуть перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами — 800 голосів.

“Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш нашого кандидата з ефемерною різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі ми подали в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосів”, - повідомляють у партії.

У Закарпатській області було зафіксовано багато порушень на окрузі №69. Як зазначають у “Слузі народу”, ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях.

“Луганська область, 106 округ. Ми подали в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграли його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко”, - додали у партії.

Зазначається також, що у Львівській області на окрузі №119 за скаргами представників “Слуги народу” ОВК планувало прийняти рішення про перерахунок голосів, але його скасували.

“Ми наполягаємо на перерахунку, бо за нашими власними підрахунками виграємо 300 голосів”, - наголошується у дописі.

Як інформують у партії, на окрузі №198 у Черкаській області відбувається засідання суду з приводу перерахунку голосів.

“Чернігівська область, 206 округ. ОВК не може дорахувати голоси та, за даними сайту ЦВК, ми маємо перевагу в понад 6000 голосів”, - зазначають у “Слузі народу”.

Також на окрузі №207 на Чернігівщині ОВК затягує підрахунок - вже не раз змінювалися окремі члени комісії та навіть весь склад комісії.

У партії переконані, що доб’ються всіх перерахунків, адже “прозорість має стати на п’єдестал”.

У неділю, 21 липня, в Україні пройшли позачергові парламентські вибори.