ЦВК порахувала 99,99% е-протоколів
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Укрінформ
Центральна виборча комісія опрацювала 99,99% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Про це свідчать дані на сайті ЦВК.
Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців.
"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, ВО "Голос" – 5,82%.