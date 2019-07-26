ЦВК порахувала 99,99% е-протоколів

Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців.

"Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, ВО "Голос" – 5,82%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,01%, у партії "Сила і честь" - 3,82% голосів, "Опозиційного блоку" — 3,03%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-ий день.