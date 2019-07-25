На одній з дільниць Дніпра визнали недійсними результати голосування — ОПОРА

Окружна виборча комісія №25 в Дніпрі визнала недійсними результати голосування на дільниці №121366 через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Як інформує спостерігач Громадянської мережі ОПОРА, який був присутній під час засідання ОВК №25, скарга стосувалась дій дільничної виборчої комісії та її членів.

"Так, 21 липня, під час голосування на дільниці №121366, яка розташована в Дніпровській міській клінічній лікарні №21, члени комісії вносили зміни до списку виборців у день голосування без рішення суду (63 особи). Також, у графі "Примітки" не зазначалось, що виборець отримав лише один бюлетень – у загальнодержавному окрузі. В скарзі також зазначалось, що член комісії, який видав виборчий бюлетень, не робив позначку "голосував за місцем перебування", не зазначив своє прізвище та не розписався", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, шо комісія розглянула скаргу та прийняла рішення про перерахунок бюлетенів ДВК №121366, після чого визнала голосування на виборчій дільниці недійсним.

Як повідомляв Укрінформ, на окрузі №25 депутата самовисуванця Максима Курячого (19,75%) випередив блогер Максим Бужанський (28,21%), що балотувався від "Слуги народу".