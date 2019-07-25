Спостерігачі назвали партії, на користь яких телеканали давали найбільше “джинси”

Телеканали “112 Україна”, “Прямий”, “1+1” і ICTV часто порушували законодавчі вимоги щодо збалансованого та неупередженого висвітлення передвиборчої кампанії та кандидатів у народні депутати.

Такі попередні висновки і результати наведені в заяві Міжнародної місії зі спостереження за виборами щодо позачергових парламентських виборів в Україні.

“Результати моніторингу БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини – ред.) показали, що положення щодо збалансованого та неупередженого висвітлення кампанії та кандидатів часто порушувалися приватними телеканалами... Декілька журналістів і ведучих проявили значну упередженість щодо окремих партійних лідерів і членів партій, сприяючи окремим запрошеним гостям і роблячи упереджені заяви,” – йдеться у звіті.

Так, за даними спостерігачів, на телеканалах “112 Україна” і “Прямий” була надана перевага за обсягом і тоном редакційного висвітлення відповідно "Опозиційній платформі – За життя" і "Європейській солідарності".

Представники міжнародної місії також звертають увагу на те, що “телеканал “1+1” широко і позитивно висвітлював "Слугу народу", у той же час представники і лідер "Європейської солідарності" подавалися у негативному світлі”.

“Телеканал ICTV присвятив 25% свого контенту "Українській стратегії Гройсмана", 23% – "Батьківщині", 22% – "Слузі народу", 15% – "Європейській солідарності", 14% – "Голосу", переважно у нейтральному тоні”, – уточнюється у звіті.

Окрім того, представники спостережної місії проаналізували й на рекламний контент. За даними спостерігачів, під час передвиборчої кампанії платна реклама широко використовувалась дев’ятьма політичними партіями. При цьому спостерігачі зафіксували велику кількість “джинси” у новинах у прайм-тайм більшості приватних телеканалів. У звіті наголошується, що це порушує закон, вводить в оману виборців і не надає об’єктивної інформації.

“Усупереч виборчому закону велика кількість немаркованих рекламних матеріалів (“джинса”) була виявлена у прайм-тайм новинах більшості приватних телеканалів, що моніторились, переважно на користь “Опозиційної платформи – За життя”, “Європейської солідарності”, “Радикальної партії”, “Опозиційного блоку”, – наголошується у висновках міжнародної місії.

Водночас представники регіональних і місцевих ЗМІ повідомили спостерігачів МСВ БДІПЛ, що широко розповсюдженою практикою є публікація у медіа проплачених повідомлень політичного змісту, особливо – у виборчий період. Це вводить в оману виборців і не відображає справжнього змісту політичних програм.

Довідково. Місія зі спостереження за виборами – це спільна діяльність Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту. До складу місії входять 811 спостерігачів із 45-ти країн, включаючи 719 експертів і довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентаріїв і співробітників ПА ОБСЄ, 17 представників ПА НАТО, а також 15 представників Європарламенту.

Як повідомлялося, в попередніх висновках і результатах Міжнародної місії зі спостереження за виборами щодо позачергових парламентських виборів в Україні також зазнається, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення неефективно реагувала на порушення у медіасфері перед позачерговими виборами народних депутатів України.