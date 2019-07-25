На дільниці у Сєвєродонецьку жінка розпилила газ в обличчя кандидату

Біля приміщення окружної виборчої комісії в місті Сєвєродонецьк на Луганщині поліцейські затримали жінку, яка застосувала газовий балончик до одного з кандидатів у народні депутати.

Про це повідомляє поліція Луганської області на своїй сторінці у Faceboоk.

«Біля ОВК №106 у м. Сєвєродонецьк на даний час зібралась велика кількість громадян, які виказують свою підтримку одному з кандидатів у депутати. Під час цього несанкціонованого збору громадян, жінка, яка за попередньою інформацією є довіреною особою одного з кандидатів, підбігла до іншого кандидата та розпилила суміш з газового балончика йому в обличчя», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок цих дій постраждав не тільки кандидат в народні депутати, а й громадяни, які знаходились поруч.

Наразі жінку опитують співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи.