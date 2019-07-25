Міжнародні спостерігачі незадоволені реакцією Нацради на порушення у ЗМІ перед виборами

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення неефективно реагувала на порушення у медіасфері перед позачерговими виборами народних депутатів України.

Такі попередні висновки і результати наведені в заяві Міжнародної місії зі спостереження за виборами щодо позачергових парламентських виборів в Україні.

“Відповідність діяльності медіа українському законодавству контролюється Національною радою з питань телебачення і радіомовлення (НРУТР). НРУТР не спрацювала на повну силу, неефективно реагуючи на порушення у медіасфері під час передвиборчого періоду”, – наголошується у звіті.

Водночас міжнародні спостерігачі також підкреслюють, що на противагу попереднім парламентським виборам, Верховна Рада не прийняла мораторій на перевірку ЗМІ для забезпечення свободи самовираження і безперешкодного висвітлення подій, пов'язаних з виборами, засобами масової інформації.

“9 липня Нацрада ініціювала перевірку телеканалу NewsOne через повідомлення останнього про проведення 12 липня у прямому ефірі телемосту у партнерстві з російським телеканалом. 8 липня генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти телеканалу NewsOne по факту можливої державної зради. 13 липня на приміщення телеканалу 112 Україна, частини цього ж медіа холдингу, було здійснено напад”, – йдеться у заяві.

Довідково. Місія зі спостереження за виборами – це спільна діяльність Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО та Європейського парламенту. До складу місії входять 811 спостерігачів із 45-ти країн, включаючи 719 експертів і довгострокових, короткострокових спостерігачів БДІПЛ, 60 парламентаріїв і співробітників ПА ОБСЄ, 17 представників ПА НАТО, а також 15 представників Європарламенту.