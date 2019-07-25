Без насилля, сутичок і крові: у МВС прокоментували хід виборів

Серйозних порушень на виборах не було, загалом з початку передвиборчої кампанії відкрито 516 справ.

Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Серйозних порушень на виборах не було тому, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС», - зазначив Шевченко.

Спецпризначенці, які працювали на виборах / Фото: МВС України, Facebook

Уточнюється, що правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень.

Шевченко додав, незважаючи на те, що в цих округах і ще у двох «є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів», цими діями поліція показала тим, хто «можливо мав якісь наміри» влаштувати безлади і правопорушення, що «цього не варто робити».

«У нас вистачить сил і засобів, а головне — рішучості й політичної волі — стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті», — наголосив Шевченко.

Окрім того, з початку передвиборчої кампанії відкрито 516 кримінальних проваджень.

Шевченко зазначив, що в цілому система МВС впоралася із проведенням виборів.

«У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або потерпілих суттєво після якихось насильницьких дій. І, власне, насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насилля, не було сутичок, не було крові, не було зіткнень — це головне», — наголосив він.