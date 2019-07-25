Екскерівник порту Ніка-Тера став переможцем парламентських перегонів на Миколаївщині

Кандидат від партії "Слуга народу" одесит Олександр Гайду, який свого часу очолював у Миколаєві Морський спеціалізований порт Ніка-Тера, став переможцем позачергових парламентських перегонів на Миколаївщині.

Він зі значним відривом випередив свого опонента, народного депутата і самовисуванця Артема Ільюка. Такі дані оприлюднені на сайті ЦВК.

За результатами підрахунку 100 відсотків голосів на 128-му виборчому окрузі Гайду, якого висунула партія «Слуга народу», набрав 41,34 відсотка голосів, на другому місті самовисуванець Ільюк – 23,9 %.

Гайду 43 роки, родом з Одеси, нині виконавчий директор ТОВ "Вібо-Транс". Але миколаївцям він добре знайомий тим, що тривалий час очолював Морський спеціалізований порт НІКА-ТЕРА, який входить в міжнародну групу компаній Group DF, підконтрольну олігарху Дмитру Фірташу.

Ільюк є депутатом Верховної Ради восьмого скликання, обраним саме по 128-му округу, член депутатської групи "Партія "Відродження".

Варто зазначити, що по всіх шести мажоритарних округах Миколаївської області перемогли висуванці від «Слуги народу». Жоден із народних депутатів України, які також виставляли свої кандидатури – не перемогли. Троє з них посіли другі місця. Всі інші мають ще скромніші результати.